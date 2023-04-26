В рамках мероприятия школьники рассказали о своем участии в проекте «Первая смена» и поездке в Москву, где для них провели экскурсию по Московскому государственному областному университету.
Школьники из Дагестана смогли определиться с будущей профессией, стали слушателями известных экспертов в области педагогики, посетили обзорные экскурсии по музеям и театрам.
Чтобы стать участниками проекта, дагестанцам необходимо было собрать портфолио достижений и написать эссе на тему «Моя траектория успеха».
С заданием справились 15 школьников из разных городов республики.