«В связи с осуществлением ремонтных работ по замене ГРП 16 мая 2023 года подача газа в поселке Шамхал будет отключена с 10:00 до 14:00 ч.
Жителям Шамхала приостановят подачу газа
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2023. Среда 00:45
Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует о том, в районе Шамхал Кировского района Махачкалы будет отключено газоснабжение.
Последнее от Дарья
- Глава РД поучаствовал в мероприятии к 100-летию спортивного общества «Динамо»
- Школьников из Табасаранского района наградили бесплатной познавательной поездкой в Москву
- Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона
- Благотворительный показ состоялся в Даргинском театре
- Ленинский район Махачкалы временно останется без электроснабжения