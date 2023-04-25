ЗАМАНА - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Махачкале

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Махачкале

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25 апреля, 2023. Вторник 15:40
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Махачкале

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» началась в Дагестане во вторник, 25 апреля, информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Махачкале

В рамках акции добровольцы будут раздавать местным жителям георгиевские ленточки.

В городе мероприятие состоялось параллельно с донорской акцией. Так, георгиевские ленточки раздали донорам, которые сдавали кровь на мобильной станции. В акции также принял участие глава Минмолодежи Дагестана Камил Саидов. 

«Сегодня дано начало важной патриотической акции. Символично, что стартовала она на данной площадке вместе с донорским движением. В акции могут принять участие молодежные организации, добровольцы, дети и учащиеся вузов. Уверен, что ко Дню Победы георгиевскую ленточку можно будет увидеть на большом числе жителей региона», – высказался Саидов.

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