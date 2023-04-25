ЗАМАНА - Должность главного редактора газеты «Замана» заняла Салимат Алиева

Должность главного редактора газеты «Замана» заняла Салимат Алиева

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25 апреля, 2023. Вторник 15:15
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Должность главного редактора газеты «Замана» заняла Салимат Алиева Должность главного редактора газеты «Замана» заняла Салимат Алиева

Исполняющей обязанности главного редактора республиканской общественно-политической газеты «Замана» на даргинском языке назначена Салимат Алиева, с 2014 года занимавшая должность заместителя главреда.

Должность главного редактора газеты «Замана» заняла Салимат Алиева

Арсен Юсупов, проработавший руководителем газеты 10 лет, теперь возглавляет Этномедиахолдинг, в котором объединили 13 национальных газет республики, в том числе «Замана».

Представляя Алиеву коллективу газеты в новом качестве, он отметил, что подписал приказ о ее назначении, но у сотрудников есть возможность предложить и другие кандидатуры на эту должность. «Для назначения на должность главного редактора национальных газет нашему учредителю - Агентству информации и печати будет представлено не менее двух кандидатур, одну из которых предложите вы, как творческий коллектив. После чего состоится согласование кандидатур с агентством. Сейчас Салимат Алиева будет исполнять обязанности главного редактора газеты «Замана» и сетевого издания «zamana.info». Если агентство утвердит ее в качестве главреда, статус ио исчезнет», - в частности, сказал Арсен Юсупов, пожелав Алиевой успехов на новом месте.

В свою очередь Салимат Алиева подчеркнула, что планирует сохранить добрые традиции редакции, улучшить качество работы, чтобы Замана оставалась очагом сохранения родного языка и культуры даргинцев.

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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