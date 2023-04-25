Как показало следствие, в 2019 году таможня Дагестана заключила 2 государственных договора с коммерческими организациями по капремонту Кинологического отдела таможни на общую сумму порядка 3 миллионов рублей.
«Глава тылового обеспечения Дагестанской таможни подписал акты с завышенным объемом осуществленных работ, на основании которых озвученная сумма была переведена на расчетные счета двух субподрядных коммерческих компаний.
Следуя заключению специалиста, в унифицированных формах КС-2 и КС-3 отражены завышенные объемы работ на общую сумму больше 520 000 рублей», – заявляет пресс-служба СК.