"Объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Махачкалы", — заявляет мэрия.
Конкурс состоится в 2 этапа — 16 и 24 мая.
Конкурс по отбору кандидатур на пост главы стартовал в Махачкале, информирует пресс-служба городской мэрии.
"Объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост мэра Махачкалы", — заявляет мэрия.
Конкурс состоится в 2 этапа — 16 и 24 мая.
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