ЗАМАНА - Участник СВО Устани Абдулхаликов награжден Орденом Мужества

Участник СВО Устани Абдулхаликов награжден Орденом Мужества

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24 апреля, 2023. Понедельник 18:02
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Участник СВО Устани Абдулхаликов награжден Орденом Мужества

Участник СВО Устани Абдулхаликов из села Кунки Дахадевского района награжден Орденом Мужества.

Участник СВО Устани Абдулхаликов награжден Орденом Мужества

С начала специальной военной операции до получения ранения Устани занимал различные должности — от командира отделения до командира взвода.

Во время арт. обстрела противника он собой прикрыл бойца и получил ранение, за что указом Президента РФ был представлен к награждению Орденом Мужества.

Надо отметить, что Устани Абдулхаликович рос в семье педагогов, закончил с отличием Кункинскую СОШ им. Гаруна Курбанова, продолжил учебу в ДГУ, после чего, в 2020 году, был призван на срочную службу в ряды ВС МО РФ. По окончании срочной службы подписал контракт с ВС МО РФ.

По словам близких, в данный момент Устани Абдулхаликович в госпитале поправляет свое здоровье.

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