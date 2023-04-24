В рамках совещания собравшиеся обсудили создание совместных онлайн-курсов для учащихся вузов, учеников школ и преподавателей для формирования профессиональных компетенций в сфере наукоемких технологий, повышения квалификации в отрасли использования современных образовательных технологий и удаленной работы с абитуриентами вуза из числа одаренных детей.
«Мы желаем на одной базе сформировать ядро уникальных компетенций от каждого университета для того, дабы другие вузы имели возможность использовать их опыт обучения и для включения в свои образовательные программы. На сегодняшний день подключено более 120 вузов», – высказался Денис Янышев.
Это направление реализуют в рамках научно-образовательного консорциума «Вернадский – Дагестан».