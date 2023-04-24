Более 140 млн пожертвований в Рамадан позволили оказать помощь порядка 64 000 малоимущим

Во время прошедшего месяца Рамадан, который начался 22 марта и завершился 22 апреля, пользователи благотворительного приложения Tooba перевели на нужды благотворительных фондов почти 143 миллиона рублей, что позволило закрыть 448 сборов и помочь 64 497 малоимущим гражданам, информирует пресс-служба Tooba.

Поддержку получили подопечные из 100 благотворительных фондов, например: «Жизнь как чудо», «Только вместе», «Фонд борьбы с лейкемией», «Спина бифида», «Закят», «Дети-бабочки» и так далее. В период месяца Рамадан специалисты приложения Tooba подключили к благотворительности амбассадоров и блогеров-миллионников, среди которых были экс-глава канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров, а также известные спортсмены братья Умар и Усман Нурмагомедовы.