В обсуждении поучаствовал также военный комиссар города Абакар Давудов.
«Висампаша Ханалиев проинструктировал призывников региона. Он подчеркнул, что призыв россиян на военную службу никак не связан с осуществлением СВО, в которой участвуют лишь те военнослужащие, которые проходят службу по контракту», – заявил представитель НС республики. Было озвучено, что новобранцы, проходящие срочную службу, в районы СВО отправляться не будут.
Висампаша Ханалиев провел встречу с активом Хасавюрта по вопросам призывной кампании
- Автор Дарья
- 24 апреля, 2023. Понедельник 11:11
Депутат НС Дагестана Висампаша Ханалиев провел встречу с активом и общественниками Хасавюрта и обсудил вопросы призывной кампании.
В обсуждении поучаствовал также военный комиссар города Абакар Давудов.
Последнее от Дарья
- В Дагестане собираются построить 12 новых газозаправочных станций
- Дагестанская соборная по тхэквондо стала сильнейшей на турнире в Ульяновске
- В Морском заповеднике Галапагосских островов ученые обнаружили новый глубоководный риф
- Из Табасаранского района выдвинулась первая партия призывников
- Космическая картина "Вызов" возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные