"Корь чаще всего имитирует иные инфекции, поэтому для постановки финального диагноза требуется лабораторное тестирование. <…> В Дагестане зафиксированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическую ситуацию можно назвать напряженной, но контролируемой. Случаи заболевания фиксируются среди людей, которые не вакцинировались против кори", — заявляет Роспотребнадзор.
Пресс-служба уточняет, что осложнение эпидемиологической ситуации по коревой инфекции в регионе стартовало в конце зимы этого года, до этого фиксировались только единичные случаи без распространения.