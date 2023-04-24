В Дагестане зафиксировали 188 случаев заболевания корью

Около 188 случаев заболевания корью лабораторно выявлены в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по субъекту.

"Корь чаще всего имитирует иные инфекции, поэтому для постановки финального диагноза требуется лабораторное тестирование. <…> В Дагестане зафиксированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическую ситуацию можно назвать напряженной, но контролируемой. Случаи заболевания фиксируются среди людей, которые не вакцинировались против кори", — заявляет Роспотребнадзор.

Пресс-служба уточняет, что осложнение эпидемиологической ситуации по коревой инфекции в регионе стартовало в конце зимы этого года, до этого фиксировались только единичные случаи без распространения.