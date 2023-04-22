ЗАМАНА - Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе

Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе

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22 апреля, 2023. Суббота 22:07
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Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе

Выставка 37 святынь в Хучни проходила круглосуточно с 17 по 20 апреля.

Более 100 тысяч человек посетили выставку реликвий Пророка ﷺ в Табасаранском районе

20 апреля состоялась церемония закрытия выставки с участием главы Табасаранского района Магомеда Курбанова, духовенства, жителей и гостей района. Со словами благодарности ко всем причастным к организации мероприятия обратился руководитель муниципалитета. Магомед Курбанов отметил, что грустно прощаться с реликвиями, которые так сплотили жителей района в эти дни. Он также поздравил всех присутствующих с окончанием месяца Рамадан и попросил помолиться за ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, и за то, чтобы они вернулись живыми, здоровыми и с победой.

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