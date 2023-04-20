Депутат Народного Собрания республики Шамиль Омаров поздравил мусульман республики с праздником - Ураза-Байрам - Ид аль-Фитр!

«Ураза-Байрам знаменует окончание месяца Рамадан, месяца поста, молитв, проявления особого усердия в заботе о нуждающихся и совершения благих дел.

Месяц Рамадан все больше становится и месяцем единения мусульман. Так, при поддержке Духовного управления мусульман республики в Дагестане прошли массовые ифтары - в этом году они действительно были рекордными по числу участников. По воле Всевышнего и мне удалось быть сопричастностным в этом благом деле.

Провожая благодатный месяц Рамазан, искренне надеюсь, что Творец ответит на наши молитвы, простит грехи и укрепит нашу веру, и мы вместе станем ещё чище, лучше, добрее, терпимее и милосерднее друг к другу, по отношению к своим близким, родственникам, ко всем людям вокруг вне зависимости от их вероисповедания.

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От всей души поздравляю всех мусульман с Ураза-байрам! Мира, добра и благополучия в каждый дом!», - говорится в тексте поздравления.