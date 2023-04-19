Торжественное мероприятие к празднику Ураза-байрам состоится сегодня в Махачкале

В добром мероприятии примут участие члены дагестанского руководства и Народного Собрания региона, сотрудники органов исполнительной власти, духовенства Дагестана, а также представители Махачкалинской епархии и Совета иудейских общин республики, дети военнослужащих, участников СВО и дети вынужденных переселенцев из новых территорий страны, воспитанники детсадов, домов-интернатов, дети-сироты и дети из неблагополучных семей.

На празднике выступят представители власти и духовенства, также пройдет демонстрация театрализованных сценок, посвященных Ураза-байрам, кроме того, зрители смогут послушать нашиды в исполнении популярных республиканских исполнителей.

В конце мероприятия состоится раздача сладких подарков детям.