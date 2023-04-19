Сергей Меликов: «К концу 2024 года проблема обращения с ТКО в Дагестане будет решена»

В рамках выступления с Посланием Народному Собранию глава региона Сергей Меликов затронул тему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в республике.

Он отметил, что несмотря на проводимую работу по разработке схемы обращения с ТКО, на наличие экспертизы, результатов профильных исследований, новая система обращения с отходами, еще не заработав, превратилась в объект для безосновательной критики. Причем, по мнению главы, за этой критикой стоят люди, которые в погоне за длинным рублем плюют на здоровье людей.

«План наших мероприятий был одобрен после самого пристального изучения в федеральном министерстве природных ресурсов и экологии, которое является главным штабом “мусорной реформы” в стране. И уже к концу 2024 года проблема обращения с твердыми коммунальными отходами в Дагестане будет решена», – сказал Сергей Меликов.

В своем выступлении он также затронул тему оздоровления русла реки Терек и развитие зоны Ачикольских озер.

Напомним, что в мероприятии участвуют депутаты Госдумы РФ и НС РД, представители правительства и религиозных организаций.