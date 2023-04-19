Ространснадзор обязует автовокзалы Дагестана адаптировать для пассажиров с ОВЗ

Общественный транспорт и объекты транспортной инфраструктуры необходимо оснастить условиями для перевозки граждан с ОВЗ, проинформировал Ространснадзор по Северному Кавказу.

Автомобильным вокзалам и автостанциям требуется обеспечить транспорт низкорасположенными телефонами с регулируемой громкостью, текстофонами, а также помощь водителя пассажиру-инвалиду при входе в машину и при выходе.

Возможен провоз собак-проводников при наличии специального документа, а также допускается перевозка кресла-коляски. При этом дополнительная плата за это не берется.

Информационные и графические таблички на транспорте должны быть напечатаны крупным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме того, требуется звуковое и визуальное информирование об остановках машины на остановочных пунктах.