ЗАМАНА - Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий

Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий

Автор
19 апреля, 2023. Среда 08:36
|||||
Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий

Делегации из Каякентского района под руководством главы муниципалитета Магомеда Эльдерханова и именитых спортсменов республики во главе с олимпийским чемпионом, заместителем министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбеком Гайдарбековым прибыли в Табасаранский район на выставку реликвий Пророка Мухаммада.

Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий

С главой Табасаранского района Магомедом Курбановым в спорткомплексе им. Мирзы Калукского они ознакомились с каждым из 37 экспонатов, среди которых волос Пророка, личные вещи его и его семьи, кинжал, макет дома, в котором он жил, и многое другое.

Гости поделились своими впечатлениями после посещения выставки. Магомед Эльдерханов, в частности, отметил, что увидеть святыни приехали люди со всех уголков Дагестана. Он также поблагодарил организаторов мероприятия, хранителей священных реликвий, и тех ответственных, кто сутками стоит на выставке, чтобы показать это все желающим приобщиться к святыням.

После посещения участники мероприятия сделали коллективный намаз, послушали нашиды и проповеди.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top