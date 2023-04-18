Осман Булатов проинспектировал ремонт улиц в поселке Тарки города Махачкалы

Вместе с председателем собрания депутатов Советского района Махачкалы Еленой Кожухиной и районными депутатами Шамилем Магомедовым и Рабаданом Таиловым он посетил несколько улиц Тарки, которые примыкают к школе №60. К депутату уже не раз обращались родители детей, которые идут в школу по неасфальтированным улицам, где нет тротуаров. Булатов и участники делегации поговорили с жителями поселка, которые просили как можно быстрее завершить все ремонтные мероприятия.