ЗАМАНА - Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

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18 апреля, 2023. Вторник 15:48
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Шествие &quot;Бессмертного полка&quot; в этом году не планируется

Организаторы акции "Бессмертный полк" не направляли заявку на традиционное шествие в 2023 году и предложили иные форматы проведения мероприятия, информирует РИА Новости, ссылаясь на сопредседателя главного штаба движения "Бессмертный полк России", депутата Государственной думы Елену Цунаеву.

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется

"В связи с безопасностью мы приняли решение использовать максимально разные форматы шествия "Бессмертный полк", — рассказала она.

Среди форматов, которые были перечислены на пресс-конференции, состоявшейся 18 апреля в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организаторы озвучили доступное всем внесение сведений в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев ВОВ. Организаторы "Бессмертного полка" также призвали граждан страны клеить 9 мая фотографии родных-ветеранов на стекла своих машин.

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