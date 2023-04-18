ЗАМАНА - Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах

Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах

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18 апреля, 2023. Вторник 14:47
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Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах

Депутаты НС Дагестана Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов приехали в военный комиссариат Кайтагского и Дахадаевского районов, где прошло обсуждение вопросов организации и проведения весенней призывной кампании.

Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах

В рассмотрении вопросов приняли участие руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов, председатель районного собрания Дахадаевского района Рабазан Омаров и другие.

Военком Умар Саидов поделился информацией о плановой работе комиссариата, а также о том, как осуществляется весенний призыв на территории Кайтагского и Дахадаевского районов. Говорил он и о работе с желающими отправиться на службу по контракту.

Также они обсудили организацию информационно-разъяснительной деятельности среди граждан.  

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