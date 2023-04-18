Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах

В рассмотрении вопросов приняли участие руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов, председатель районного собрания Дахадаевского района Рабазан Омаров и другие.



Военком Умар Саидов поделился информацией о плановой работе комиссариата, а также о том, как осуществляется весенний призыв на территории Кайтагского и Дахадаевского районов. Говорил он и о работе с желающими отправиться на службу по контракту.



Также они обсудили организацию информационно-разъяснительной деятельности среди граждан.