В рассмотрении вопросов приняли участие руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов, председатель районного собрания Дахадаевского района Рабазан Омаров и другие.
Военком Умар Саидов поделился информацией о плановой работе комиссариата, а также о том, как осуществляется весенний призыв на территории Кайтагского и Дахадаевского районов. Говорил он и о работе с желающими отправиться на службу по контракту.
Также они обсудили организацию информационно-разъяснительной деятельности среди граждан.
Депутаты НС РД Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов обсудили организацию весеннего призыва в Кайтагском и Дахадаевском районах
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2023. Вторник 14:47
Депутаты НС Дагестана Юсуп Умавов и Муртазали Рабаданов приехали в военный комиссариат Кайтагского и Дахадаевского районов, где прошло обсуждение вопросов организации и проведения весенней призывной кампании.
В рассмотрении вопросов приняли участие руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов, председатель районного собрания Дахадаевского района Рабазан Омаров и другие.
Последнее от Дарья
- В «Дагэнерго» сообщили о плановом перерыве электроснабжения в Махачкале
- Проект «Билет в будущее» стартовал в Дагестане
- В Унцукульском районе автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибшие
- Более 10 000 человек встретили реликвии Пророка в Табасаранском районе
- Поэтический час к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова прошел в Дербенте