ЗАМАНА - В «Дагэнерго» сообщили о плановом перерыве электроснабжения в Махачкале

В «Дагэнерго» сообщили о плановом перерыве электроснабжения в Махачкале

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18 апреля, 2023. Вторник 14:29
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В «Дагэнерго» сообщили о плановом перерыве электроснабжения в Махачкале

Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» сообщает о плановом перерыве электроснабжения в городе Махачкале с 09:00 до 17:00 мск 19 апреля текущего года.

В «Дагэнерго» сообщили о плановом перерыве электроснабжения в Махачкале

На период проведения работ на подстанции 110 кВ «Главная понизительная подстанция» для соблюдения техники безопасности временно вводится ограничение электроснабжения части потребителей, проживающих по следующим адресам:

- пр. Акушинского (26-30 «Д»), ул. Буганова (15-17), Казбекова (157-163, 182-184), р-н ДГУНХ, Махачкалагаза, Троллейбусного кольца, Пожарной части по пр. Акушинского;

- р-н магазина «Космос», ул. Макарова, Пархоменко, Салихова, Чаринова, Орджоникидзе, Синявина;

- р-н Республиканского кожно-венерологического диспансера по пр. Акушинского, 19-я линия («Горка»), ул. Митарова;

- ул. Пугачева, Воровского, Гамринского, Хашаева, Титова, пр. Акушинского (3-13), р-н Автомобильно-дорожного университета.

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