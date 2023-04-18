На период проведения работ на подстанции 110 кВ «Главная понизительная подстанция» для соблюдения техники безопасности временно вводится ограничение электроснабжения части потребителей, проживающих по следующим адресам:
- пр. Акушинского (26-30 «Д»), ул. Буганова (15-17), Казбекова (157-163, 182-184), р-н ДГУНХ, Махачкалагаза, Троллейбусного кольца, Пожарной части по пр. Акушинского;
- р-н магазина «Космос», ул. Макарова, Пархоменко, Салихова, Чаринова, Орджоникидзе, Синявина;
- р-н Республиканского кожно-венерологического диспансера по пр. Акушинского, 19-я линия («Горка»), ул. Митарова;
- ул. Пугачева, Воровского, Гамринского, Хашаева, Титова, пр. Акушинского (3-13), р-н Автомобильно-дорожного университета.