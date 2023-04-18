"Число курящих российских граждан в 2022 году упало на 5,8%, или на 1,4 млн человек, <…>. Продолжают курить 19,2 процента россиян в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек", — сообщается в исследовании.
В России количество курильщиков сократилось на 1,4 млн человек в 2022 году
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2023. Вторник 11:12
Количество курящих граждан России в 2022 году упало на 5,8 процента, или на 1,4 миллиона человек, информирует ТАСС, ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе сведений Росстата. Оно находится в распоряжении агентства.
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