ЕР: «Диктант Победы» в 2023 году напишут на рекордном числе площадок

Камил Саидов, республиканский координатор партийного проекта «Историческая память» и глава Минмолодежи Дагестана озвучил, что дагестанцы всегда с готовностью и интересом участвуют в «Диктанте Победы». «В 2023 году для всех желающих проверить свои знания в республике откроют 130 площадок в университетах, колледжах, школах, музеях и так далее. В планах, что Диктант напишут более 15000 жителей региона. Уверены, что данная акция позволит обратить внимание молодежи на события ВОВ. Акция призвана пробудить интерес у детей, молодого поколения, общественных и политических деятелей Дагестана, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей родины», — высказался министр.