В махачкалинском аэропорту пресекли попытку дачи взятки полицейскому

В отношении иностранца заведено уголовное дело за попытку дачи взятки полицейскому в аэропорту Махачкалы, информирует пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

Как заявляет МВД, транспортным сотрудником полиции был выявлен иностранный гражданин, который нарушил правила пребывания в стране. 27-летний житель ближнего зарубежья обратился к сотруднику МВД с просьбой не оформлять в отношении него административный протокол и передал ему взятку в размере 2 000 рублей.

«Противоправные действия иностранца были задокументированы в установленном законом порядке. В данный момент в отношении него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 Уголовного Кодекса России (дача взятки лично, в размере, не превышающем 10 000 рублей)», – сообщается ведомством.