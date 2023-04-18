«В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя республики Сергея Меликова в регионе 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями», – заявляет пресс-служба.
Уточняют, что выходные объявлены в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также по обращению Муфтията РД.
Праздник ураза-байрам в Дагестане отметят 20 и 21 апреля
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2023. Вторник 02:58
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдумуслимов подписал указ, согласно которому 2 дня в регионе объявлены выходными в связи скончанием священного месяца Рамадан, информирует пресс-служба руководства.
«В связи с празднованием Ураза-байрам по поручению руководителя республики Сергея Меликова в регионе 20 и 21 апреля объявлены нерабочими днями», – заявляет пресс-служба.
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