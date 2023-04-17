Каспийские доктора объясняют, зачем нам считать калории в еде

С 10 по 16 апреля 2023 года в России проходит Неделя подсчета калорий. Нерациональное питание с избыточной энергоемкостью пищи, низкая физическая активность и сидячий образ жизни – главные факторы роста распространенности абдоминального и генерализованного ожирения. Свои рекомендации по рациональному питанию в кратком интервью дала врач медицинский профилактики Каспийской центральной городской больницы Калимат Гаджиева.

С 10 по 16 апреля 2023 года в России проходит Неделя подсчета калорий. Нерациональное питание с избыточной энергоемкостью пищи, низкая физическая активность и сидячий образ жизни – главные факторы роста распространенности абдоминального и генерализованного ожирения. Свои рекомендации по рациональному питанию в кратком интервью дала врач медицинский профилактики Каспийской центральной городской больницы Калимат Гаджиева.

- Почему вообще возникла тема калорий и зачем нам их считать?

В настоящее время отмечается, что в повседневной жизни большинство людей имеют недостаточную физическую нагрузку. Многим из нас не нужно тратить много энергии и заниматься тяжелым физическим трудом. При этом мы стали потреблять больше пищи и переедание превратилось в медицинскую проблему. Сейчас избыточный вес отмечается у 50% женщин, 30% мужчин и до 12% детей. Если не изменить отношение к потребляемому количеству пищи, физической нагрузке, то к 2030 году число людей страдающих ожирением в нашей стране возрастет до 60%. Не секрет, что к ожирению и сопровождающим его отрицательным последствиям ведет переедание.-

Насколько верно утверждение, что повышенный вес тянет за собой болезни?

Установлена достоверная связь между ожирением и такими серьезными хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания. В последнее время отмечается, что россияне потребляют меньше рыбы, фруктов, овощей, листовой зелени, а больше - хлебных изделий, картофеля, красного и переработанного мяса (колбасных изделий). В избытке мы едим сладости, и прежде всего - сахар.

- Есть ли простые методы сохранить свое здоровье в бешеном ритме жизни?

Всем, кто решительно настроен на борьбу с лишним весом, я рекомендую вести учет калорий. Цифры обязательно должны быть записаны. Не стоит полагаться на свою память и вести примерный подсчет, иначе есть риск съесть лишнее. Можно облегчить себе задачу ведения рациона и скачать мобильное приложение для подсчета калорийности питания.

Первое время нужно быть дисциплинированным: приучить себя считать калории и перед каждым приемом пищи вносить употребляемые продукты в свой дневник. Но через 1-2 месяца сформируется примерное ежедневное меню, и вы сможете определять свою норму еды без подсчетов. Еще специалисты рекомендуют в повседневной жизни избегать питания фастфудами, потребления кондитерских изделий, заранее планировать свое меню на завтрашний день и готовить еду дома. Необходимо выработать привычку носить еду с собой - на работу, учебу и даже на прогулку в виде перекусов.