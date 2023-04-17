ЗАМАНА - МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра по приморский районам

МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра по приморский районам

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17 апреля, 2023. Понедельник 13:47
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МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра по приморский районам

В понедельник, 17 апреля, в ближайшие пару часов в приморских районах республики прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, информирует пресс-служба МЧС по Дагестану.

МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра по приморский районам

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам необходима помощь пожарных или спасателей – единый контакт для вызова всех экстренных служб со смартфона «112» и «101».

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по региону +7(8722)-39-99-99.

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