Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам необходима помощь пожарных или спасателей – единый контакт для вызова всех экстренных служб со смартфона «112» и «101».
Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по региону +7(8722)-39-99-99.
В понедельник, 17 апреля, в ближайшие пару часов в приморских районах республики прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, информирует пресс-служба МЧС по Дагестану.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам необходима помощь пожарных или спасателей – единый контакт для вызова всех экстренных служб со смартфона «112» и «101».
Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по региону +7(8722)-39-99-99.
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