ЗАМАНА - «Легион» и «Дружба» сыграли вничью

«Легион» и «Дружба» сыграли вничью

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17 апреля, 2023. Понедельник 13:22
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«Легион» и «Дружба» сыграли вничью

Футбольные команды «Легион» и «Дружба» из Майкопа сыграли вничью в игре 24-го тура Второй лиги.

«Легион» и «Дружба» сыграли вничью

Матч завершился со счетом 1:1. Гол в этой игре в составе махачкалинской команды сделал полузащитник Курбан Курбанов.

«Легион» с 18-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.

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