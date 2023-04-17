В Унцукульском районе состоялся ифтар от имени Сергея Меликова для семей участников СВО

В ифтаре, который состоялся рядом с мемориальным комплексом «Ахульго», поучаствовали порядка 1000 человек, родственники военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Детям военных на мероприятии в подарок вручили велосипеды в подарок от Сергея Меликова.

От имени Главы Дагестана участников ифтара поприветствовал представитель руководителя региона в НС РД Нюсрет Омаров.

«Этим мероприятием Сергей Меликов ещё раз хотел подчеркнуть свое глубокое уважение к тем, кто сейчас защищает нашу страну. Наша цель — сделать так, чтобы их родные всегда чувствовали поддержку и знали, что подвиги их сыновей и братьев никогда не будут забыты. И нас на это нацеливает наш руководитель Сергей Алимович Меликов», — выступил Османов.