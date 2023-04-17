Глава Дагестана поздравил православных христиан республики с Пасхой

«Поздравляю православных христиан республики с наступлением светлой Пасхи! Берущий начало в глубокой древности, праздник Воскресения Христова зримо воплощает всепобеждающую силу вечных ценностей – милосердия, любви к ближнему, жертвенности, сострадания, стремления к созиданию. Светлые пасхальные дни из поколения в поколение объединяют православных, наполняя сердца надеждой и верой, вдохновляя на добрые дела и поступки, возвращая к духовным истокам, которые так важны в жизни нашего многонационального общества.

В Дагестане, где испокон веков бок о бок живут представители разных религиозных конфессий, стало добрым обычаем поздравлять друг друга со священными праздниками. А это значит, что вера является духовным стержнем нашего многонационального народа, опорой, способствующей сохранению культурного многообразия страны.

Очень важно, что в наше непростое время Махачкалинская епархия продолжает традиции своего ответственного служения, созидательно участвует в общественной жизни региона, многое делает для укрепления моральных устоев и семейных ценностей, нравственного воспитания подрастающего поколения. Глубокого признания заслуживает и активная благотворительная работа по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции.

В праздничные дни мы особенно остро ощущаем, как тяжело тем, кто сейчас далеко от дома, на линии огня. В наших сердцах мысли и молитвы о воинах, с оружием в руках защищающих интересы Родины, последовавших евангельскому завету: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих”. Мы все в неоплатном долгу перед ними: за мирное небо над головой и свободу, за будущее нашего Отечества.

Пусть пасхальный свет принесет в каждую семью взаимопонимание и хорошее настроение, радость общения с родными и близкими, светлое ожидание завтрашнего дня.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благоденствия.

Все будет хорошо с Божьей помощью», – говорится в поздравлении.