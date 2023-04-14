Как проинформировал заместитель военкома, весенний призыв в районе осуществляется по графику, заседания призывной комиссии проводятся каждый день в штатном режиме. На местах проходит работа по патриотическому воспитанию молодого поколения при поддержке Молодёжного центра "Яслык" и участников призывной комиссии. Участники встречи также обсудили тему нюансов прохождения службы по контракту. Далее Гасан Османов прибыл в местный военкомат, где осмотрел помещения, поговорил с коллективом военкомата и призывниками.
Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 16:16
В мероприятии поучаствовали заместитель военкома Ногайского района Ваха Хадисов, заместитель начальника районного РОВД Камиль Махмудов, заместитель руководителя муниципального образования Баймагомед Ярлыкапов.
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