Депутат НС РД Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где обсудил вопросы призывной кампании

Как проинформировал заместитель военкома, весенний призыв в районе осуществляется по графику, заседания призывной комиссии проводятся каждый день в штатном режиме. На местах проходит работа по патриотическому воспитанию молодого поколения при поддержке Молодёжного центра "Яслык" и участников призывной комиссии. Участники встречи также обсудили тему нюансов прохождения службы по контракту. Далее Гасан Османов прибыл в местный военкомат, где осмотрел помещения, поговорил с коллективом военкомата и призывниками.