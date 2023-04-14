Пресс-служба Минцифры Дагестана проинформировала, что в категории «Транспорт» победителями стали авторы проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы на территории Махачкалы. Его реализуют власти республики в партнерстве с ГК «Урбантех».
В зону действия ИТС в столице Дагестана вошли проспекты Петра I, Расула Гамзатова, Акушинского, Гамидова, улицы Ярагского и Коркмасова.
Проект по внедрению ИТС в Махачкале стал победителем первой Национальной премии «Умный город»
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 17:01
В эти дни в Красноярске идет церемония награждения лауреатов, для конкурса было подготовлено более 200 проектов из 51 региона России.
Пресс-служба Минцифры Дагестана проинформировала, что в категории «Транспорт» победителями стали авторы проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы на территории Махачкалы. Его реализуют власти республики в партнерстве с ГК «Урбантех».
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