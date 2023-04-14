ЗАМАНА - В Республике Дагестан в 2023 году планируют благоустроить 142 общественные территории

В Республике Дагестан в 2023 году планируют благоустроить 142 общественные территории

Автор
14 апреля, 2023. Пятница 14:44
|||
В Республике Дагестан в 2023 году планируют благоустроить 142 общественные территории
Вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц провел заседание Республиканской межведомственной комиссии по контролю за процессом проведения в 2022-2024 годах мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории субъекта.
В Республике Дагестан в 2023 году планируют благоустроить 142 общественные территории

Основной темой совещания стало обсуждение планов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств населённых пунктов в нынешнем году. Собравшиеся обсудили также вопросы оперативного контрактования по объектам комфортной городской среды, а также осуществления рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке на сайте, где можно сделать свой выбор «za.gorodsreda.ru».

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что в процессе реализации проекта особое внимание требуется отвести качеству осуществляемых работ, учитывая все нюансы – освещение улиц, обустройство тротуаров, детских площадок, пешеходных зон, состояние скверов и парков, дорог и иных общественных территорий.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 11 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top