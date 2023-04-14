Основной темой совещания стало обсуждение планов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств населённых пунктов в нынешнем году. Собравшиеся обсудили также вопросы оперативного контрактования по объектам комфортной городской среды, а также осуществления рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке на сайте, где можно сделать свой выбор «za.gorodsreda.ru».

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что в процессе реализации проекта особое внимание требуется отвести качеству осуществляемых работ, учитывая все нюансы – освещение улиц, обустройство тротуаров, детских площадок, пешеходных зон, состояние скверов и парков, дорог и иных общественных территорий.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.