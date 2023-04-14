Конкурс «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан» начался в регионе

В Дагестане проходит конкурс на лучшую организацию работы с молодым поколением по профилактике наркомании среди муниципальных образований «Здоровый муниципалитет – здоровый Дагестан», информирует пресс-служба Министерства молодежи региона.

Поучаствовать в конкурсе могут органы, которые проводят государственную молодежную политику в муниципальных районах и городских округах. Направить заявку нужно до 25 апреля на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Лауреатам подарят сертификат на установку современного уличного спортивного комплекса.

Задачей конкурса является увеличение качества профилактических мер по уменьшению негативных последствий, вызванных распространением наркотических препаратов, формирование у молодого поколения здорового образа жизни и профилактика правонарушений.