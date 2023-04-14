Поучаствовать в конкурсе могут органы, которые проводят государственную молодежную политику в муниципальных районах и городских округах. Направить заявку нужно до 25 апреля на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Лауреатам подарят сертификат на установку современного уличного спортивного комплекса.
Задачей конкурса является увеличение качества профилактических мер по уменьшению негативных последствий, вызванных распространением наркотических препаратов, формирование у молодого поколения здорового образа жизни и профилактика правонарушений.