ЗАМАНА - ДРО «Справедливая Россия –За правду» провела коллективный ифтар в Махачкале

ДРО «Справедливая Россия –За правду» провела коллективный ифтар в Махачкале

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14 апреля, 2023. Пятница 01:00
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ДРО «Справедливая Россия –За правду» провела коллективный ифтар в Махачкале

В среду, 12 апреля, на территории главной махачкалинской мечети состоялся ифтар с участием нескольких 1000 человек, профинансированный ДРО «Справедливая Россия – За правду».  

ДРО «Справедливая Россия –За правду» провела коллективный ифтар в Махачкале

В ифтаре поучаствовали депутаты НС и горожане. Заместитель Председателя НС, глава республиканского отделения «Справедливая Россия - За правду» Камил Давдиев поздравил собравшихся со священным месяцем Рамадан, подчеркнув его объединяющее и духовное значение для мусульман. «Пусть сбудутся все ваши планы и будут приняты все ваши посты, желаю вам мира и благоденствия», — выступил руководитель регионального отделения.

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