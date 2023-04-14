ДРО «Справедливая Россия –За правду» провела коллективный ифтар в Махачкале

В среду, 12 апреля, на территории главной махачкалинской мечети состоялся ифтар с участием нескольких 1000 человек, профинансированный ДРО «Справедливая Россия – За правду».

В ифтаре поучаствовали депутаты НС и горожане. Заместитель Председателя НС, глава республиканского отделения «Справедливая Россия - За правду» Камил Давдиев поздравил собравшихся со священным месяцем Рамадан, подчеркнув его объединяющее и духовное значение для мусульман. «Пусть сбудутся все ваши планы и будут приняты все ваши посты, желаю вам мира и благоденствия», — выступил руководитель регионального отделения.