ЗАМАНА - Дагестанский борец Даурен Куруглиев вошел в сборную Греции

Дагестанский борец Даурен Куруглиев вошел в сборную Греции

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14 апреля, 2023. Пятница 00:52
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Дагестанский борец Даурен Куруглиев вошел в сборную Греции

Известный борец вольного стиля из Дагестана Даурен Куруглиев получил спортивное гражданство Греции. 

Дагестанский борец Даурен Куруглиев вошел в сборную Греции

Куруглиев уже пребывает в Афинах, где вместе со своей национальной сборной готовится к будущему чемпионату Европы.  Дагестанец является чемпионом Европы и победителем Европейских игр в составе российской сборной.

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