Авиаперевозчик «Nordwind» запустит прямые рейсы из 14 городов страны в Дагестан

Авиакомпания «Nordwind» значительно усиливает присутствие на Северном Кавказе и согласно весенне-летнему расписанию будет выполнять прямые рейсы по 14 направлениям в/из Махачкалы, что позволит пассажирам из многочисленных регионов страны комфортно путешествовать в Республику Дагестан.

Сегодня в пресс-конференции по случаю анонсирования новых рейсов авиаперевозчика на период весна/лето 2023 года приняли участие заместитель генерального директора – коммерческий директор «Nordwind» Антон Маттис, заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова, генеральный директор АО «Аэропорт “Махачкала”» Саид Рамазанов, директор туроператора «Pegas Touristik» в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.

Так, рейсы будут выполнятся из Махачкалы в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Самару, Казань, Оренбург, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск. Часть из них является абсолютно новыми направлениями для авиаперелетов из Махачкалы. Расписание рейсов предполагает не менее двух вылетов в неделю по каждому направлению. Исключением станут такие маршруты, как Казань, Уфа, Москва и Санкт-Петербург. Так, рейсы из Казани в Махачкалу будут увеличены с двух до пяти в неделю, из Уфы – с двух рейсов до трех.

По словам заместителя генерального директора «Nordwind» Антона Маттиса часть этих маршрутов может стать круглогодичной.

«Мы рассчитываем на то, что не менее трети данных новых маршрутов также сможет быть круглогодичной. Понимая сезонную специфику Дагестана, инвестиции в развитие пассажиропотока, мы пытаемся поставить перед собой реалистичные цели. Поэтому мы рассчитываем на треть», – сообщил заместитель гендиректора «Nordwind».

Всего авиакомпания за 2022 год перевезла в Махачкалу более 238 тысяч пассажиров, что на 40% больше, чем годом ранее. Как отметил Маттис, в текущем году планируется достичь параметров порядка 332 тысяч пассажиров за счет новой маршрутной сети.

Генеральный директор аэропорта «Махачкала» Саид Рамазанов в свою очередь отозвался об авиакомпании как о надежном партнере.

«Во взаимодействии мы планируем запустить еще несколько рейсов в северные города России. И тот рекорд в 2,5 млн, который мы побили в прошлом году, мы побьем еще раз», – заверил Рамазанов.