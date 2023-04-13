Дагестан подготовит стенд для первой Кавказской инвестиционной выставки

Как сообщили «Дагестанской Правде» в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, ключевая цель выставки – в стимулировании развития субъектов, которые входят в состав СКФО, привлечении инвесторов и инвестиционных инициатив со стороны бизнеса, банков и институтов развития.

На выставочном стенде региона представят прорывные проекты республики. Агентством по предпринимательству и инвестициям РД осуществляется активная работа по подготовке субъекта к участию в выставке, много внимания уделяется информационному освещению. На светодиодных экранах в городах Дагестана установлены информационные баннеры с анонсом мероприятия.