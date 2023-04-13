Дагестанские власти улучшат жилищные условия 180 ветеранов боевых действий

Дагестанское руководство собирается выдать в текущем году сертификаты на улучшение жилищных условий 180 ветеранам боевых действий, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда республики.

"Глава Минтруда субъекта Мурад Казиев вручил 19 свидетельств на улучшение жилищных условий участникам и вдовам участников Афганских событий, а также людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, которые имеют детей с ОВЗ. <…> С учетом общего объема предусмотренных на нынешний год денежных средств, в планах улучшить жилищные условия около 180 ветеранов боевых действий", — заявляет ведомство.