"Глава Минтруда субъекта Мурад Казиев вручил 19 свидетельств на улучшение жилищных условий участникам и вдовам участников Афганских событий, а также людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, которые имеют детей с ОВЗ. <…> С учетом общего объема предусмотренных на нынешний год денежных средств, в планах улучшить жилищные условия около 180 ветеранов боевых действий", — заявляет ведомство.
Дагестанские власти улучшат жилищные условия 180 ветеранов боевых действий
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2023. Четверг 15:26
Дагестанское руководство собирается выдать в текущем году сертификаты на улучшение жилищных условий 180 ветеранам боевых действий, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда республики.
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