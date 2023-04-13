Жители Дагестана приняли участие во всероссийской акции «Улыбка Гагарина»

«Смысл акции в том, что участники с улыбкой на лице фотографируются с портретом Юрия Гагарина, далее публикуя кадр в соцсетях. В своих постах участники отмечают хэштеги #улыбкагагарина, #нашипобеды и #МинмолРД», – уточнила пресс-служба.