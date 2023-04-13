16 апреля в Унцукульском районе пройдет ифтар от Главы Дагестана Сергея Меликова

Старт – в 17:00. В этой локации, где когда-то шла одна из ключевых битв Кавказской войны, сейчас находится мемориальный комплекс, который стал символом дружбы и согласия между двумя братскими народами. Стоит напомнить, что совсем недавно Сергей Меликов взял на себя расходы по организации первых двух дней ифтара в шатре Рамадана, развернутом на территории главной мечети Махачкалы.