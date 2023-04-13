ЗАМАНА - Более 40 000 граждан подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 40 000 граждан подали заявки на конкурс "Лидеры России"

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13 апреля, 2023. Четверг 09:24
РИА Новости / Максим Блинов|||
Более 40 000 граждан подали заявки на конкурс &quot;Лидеры России&quot;

Более 40 000 граждан из всех российских субъектов прислали заявки на участие в конкурсе "Лидеры России", проинформировал гендиректор организатора - АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Более 40 000 граждан подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Новый сезон кадрового конкурса "Лидеры России" начал работу еще 4 апреля. "На сегодняшний день пришло уже более 40 000 заявок из всех 89 субъектов страны и 61 государства. Активное участие принимают жители новых регионов РФ", — приводит слова генерального директора пресс-служба компании.

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