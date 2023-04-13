ЗАМАНА - Дорожные работники ремонтируют участок автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское»

Дорожные работники ремонтируют участок автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское»

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13 апреля, 2023. Четверг 08:45
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Дорожные работники ремонтируют участок автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское»

В Каякентском районе проходит ремонт автодороги регионального значения «Манас – Сергокала – Первомайское» на участке км 58 – км 63. Работы осуществляются в рамках реализации госпрограммы Минтранспорта региона.

Дорожные работники ремонтируют участок автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское»

Пресс-служба министерства проинформировала, что автодорога обеспечивает транспортные связи Карабудахкентского, Сергокалинского и Каякентского районов между собой и Махачкалой – с выходом на федеральную трассу Р-217 «Кавказ», что имеет важное значение для социально-экономического развития данных территорий.

Уточняют, что на данный момент на объекте проводятся мероприятия по распределению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, вместе с этим идут работы по обустройству дороги. Каждый день на объекте используются более 10 единиц специальной техники. Завершение всех работ с вводом в эксплуатацию 5 км автодороги запланировано на конец июля этого года.

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