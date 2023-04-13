4 педагога из Дагестана попали в Топ-100 лучших читающих учителей в мире

4 дагестанских учителя попали в Топ-100 лучших читающих педагогов в мире в рамках второго Международного конкурса чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика», в котором принимало участие более 2500 специалистов, информируют организаторы конкурса.

В топ-100 вошли следующие педагоги из Дагестана: Историк из Новолакской школы №1 Сулейман Гамидов подготовил для конкурса отрывок из легенды о Данко из рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль»; Учитель русского языка и литературы школы №3 Хасавюрта Юлдуз Биярсланова подготовила монолог Аси из произведения «Не верь, не бойся» Игоря Шприца; Учитель русского языка и литературы дербентской школы №1 Елена Рамазанова представила монолог князя Мышкина о ценности времени из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот»; Учитель махачкалинского образовательного центра «Развитие» Алексей Шаулов подготовил отрывок из произведения Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Уже 29 апреля в финале выявят 10 суперфиналистов конкурса. С 18 по 21 мая они поедут на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и поучаствуют в Суперфинале на Дворцовой площади.