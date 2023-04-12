ЗАМАНА - 260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале

260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале

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12 апреля, 2023. Среда 16:45
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260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале 260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале

В рамках реализации программы «Функции столицы Республики Дагестан» на 2022-2023 годы осуществляются работы по благоустройству парка имени Ленинского комсомола.

260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале

Общая площадь парка составляет 210 000 квадратных метров. Из них 155 000 кв.м. находятся под зелеными насаждениями (это деревья, кустарники, газоны и цветники). Оставшаяся часть – это асфальтобетонные площадки, дорожки, а также дорожки из тротуарной плитки.

Для реализации проекта подрядная компания привлекла более 10 единиц специальной техники, работают 40-50 специалистов. До праздника 9 Мая в планах закончить центральную часть парка. Завершение всех работ планируют осуществить до 30 сентября.

В процессе реконструкции максимально сохраняются все зеленые насаждения. Распиловке подлежат 30 сухих и аварийных деревьев, омоложению – 140 деревьев по согласованию с Минприроды региона, а в целях компенсации работники посадят более 300 новых саженцев.

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