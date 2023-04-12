260 млн рублей направлено на благоустройство парка Ленинского комсомола в Махачкале

В рамках реализации программы «Функции столицы Республики Дагестан» на 2022-2023 годы осуществляются работы по благоустройству парка имени Ленинского комсомола.

Общая площадь парка составляет 210 000 квадратных метров. Из них 155 000 кв.м. находятся под зелеными насаждениями (это деревья, кустарники, газоны и цветники). Оставшаяся часть – это асфальтобетонные площадки, дорожки, а также дорожки из тротуарной плитки.

Для реализации проекта подрядная компания привлекла более 10 единиц специальной техники, работают 40-50 специалистов. До праздника 9 Мая в планах закончить центральную часть парка. Завершение всех работ планируют осуществить до 30 сентября.

В процессе реконструкции максимально сохраняются все зеленые насаждения. Распиловке подлежат 30 сухих и аварийных деревьев, омоложению – 140 деревьев по согласованию с Минприроды региона, а в целях компенсации работники посадят более 300 новых саженцев.