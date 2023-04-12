Внимание! Соблюдайте правила использования газовых приборов!

В связи с инцидентами, связанными с отравлениями угарным газом из-за использования неисправного и несертифицированного газового оборудования, ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается к населению о необходимости обязательного соблюдения правил газовой безопасности.

Чек-лист по правилам газовой безопасности:

1. Граждане обязаны следить за работой газовых приборов, дымовых каналов и вентиляций. Необходимо проверять тягу, а также периодически очищать дымоход;

2. Потребители обязаны следить за состоянием гибкого шланга. Он не должен быть перекручен, натянут и не должен касаться бытовых электроприборов;

3. Запрещается пользоваться газовым оборудованием при запахе газа в помещении;

4. Вытяжка на кухне должна быть свободна, не допускается вывод вытяжной трубы от варочной панели в единственный вытяжной канал. Тягу в вытяжке нужно регулярно проверять;

5. При работающей газовой плите или газовой колонке форточка или окно должны быть открыты;

6. Установку и ремонт газового оборудования должен производить только сотрудник специализированной организации;

7. Нельзя пользоваться неисправными и несертифицированными газовыми приборами;

8. Категорически запрещается самостоятельно производить газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

9. Нельзя самостоятельно проводить проверку герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей;

10. Запрещается допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста;

11. Запрещено использовать газовые приборы не по назначению (например, сушить белье над газовой плитой или отапливать квартиру с помощью газа);

12. Нельзя перекручивать, передавливать или зажимать газовые шланги, которые соединяют оборудование с газопроводом;

13. При обнаружении запаха газа в помещении в первую очередь требуется выключить газ, во вторую – открыть окна и двери, не трогать электроприборы и позвонить в службу газа – 04, 104, или в «Службу спасения» – 112;

14. О неисправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования нужно немедленно сообщать в газовую службу.

Каждый потребитель газа обязан заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в квартире (ТО ВДГО/ВДКО).