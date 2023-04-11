В мероприятии поучаствовали ответственные сотрудники районной администрации и руководители сел.
Депутат призвал участников встречи активизировать информационно-разъяснительную работу с жителями на местах по призыву на срочную службу и дополнительным социальным льготам и гарантиям, которые предоставляет служба по контракту.
Стоит озвучить, что весенняя призывная кампания, начавшаяся по всей России 1 апреля, продлится до середины июня.
Давуд Сулейманов поучаствовал в обсуждении весенней призывной кампании Рутульского района
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2023. Вторник 16:27
Депутат НС РД Давуд Сулейманов в рамках рабочего визита в Рутульский район поучаствовал в расширенном собрании на тему организации и осуществления весенней призывной кампании.
В мероприятии поучаствовали ответственные сотрудники районной администрации и руководители сел.
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