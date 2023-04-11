ЗАМАНА - Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»

Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»

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11 апреля, 2023. Вторник 15:28
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Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин объявил об этом в процессе встречи с главой кабмина Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Дагестан вошел в маршрут морского круиза на теплоходе «Петр Великий»

«Конечно, мы с нетерпением ждем отправления нашего теплохода «Петр Великий», который в принципе может стать флагманом круизного движения. Махачкала и Каспийск, конечно, тоже присоединятся к нам. Все ключевые курорты Каспийского моря войдут в данный маршрут», — рассказал губернатор.

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