Сегодня, 11 апреля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретил в Махачкале участников мотопробега «Каспий — море дружбы». Мероприятие началось еще в Астрахани, во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Гостей региона на площади Ленина в Махачкале встречали под яркие национальные танцы с хлебом и солью всем составом дагестанского правительства.

«Свершился тот замысел, о котором мы мечтали, почти 5000 км, осталось 500 км до Астрахани. Мы в течение 10 дней проехали по территории Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана.

Везде нас радушно встречали, принимали. Нам удались и деловые контакты, которые надеюсь, послужат основой будущих добрых отношений России с прикаспийским сообществом. Сегодня рады оказаться на гостеприимной земле Дагестана, спасибо огромное за такой радушный прием. Уверен, что такое содружество на территории Каспия – это основа будущих наших успехов. Не случайно мотопробег имеет такой лозунг - «Каспий – море дружбы», мы своим пробегом это ощутили и подтвердили», — высказался Игорь Бабушкин.