ЗАМАНА - На сайте "Госуслуги" вернулась функция удаления профиля

На сайте "Госуслуги" вернулась функция удаления профиля

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11 апреля, 2023. Вторник 11:45
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На сайте &quot;Госуслуги&quot; вернулась функция удаления профиля

Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн вновь стала доступной, информирует сайт РИА Новости.

На сайте "Госуслуги" вернулась функция удаления профиля

Отныне учетную запись можно удалить и с помощью мобильного приложения, и на самом портале "Госуслуги". В прошлом данная функция была недоступна. При попытке удаления профиля в приложении сайта появлялся текст о том, что функция недоступна.  Как далее информировало Министерство цифровизации РФ, отключение возможности удаления учетной записи на сайте "Госуслуг" было осуществлено по причине частых случаев взлома личных кабинетов граждан.

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