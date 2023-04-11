На сайте "Госуслуги" вернулась функция удаления профиля

Отныне учетную запись можно удалить и с помощью мобильного приложения, и на самом портале "Госуслуги". В прошлом данная функция была недоступна. При попытке удаления профиля в приложении сайта появлялся текст о том, что функция недоступна. Как далее информировало Министерство цифровизации РФ, отключение возможности удаления учетной записи на сайте "Госуслуг" было осуществлено по причине частых случаев взлома личных кабинетов граждан.